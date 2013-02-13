欧洲汇市: 英镑兑美元跌至六个月低位,因英国通胀报告低迷

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦2月13日 - 英镑兑美元周三下挫至六个月低位,兑一篮子货币触及15个月低位,因英国央行表示,尽管通胀在较高水平,但仍可能进一步放宽货币政策.
英国央行周三表示,通胀将在较长时间内保持在较高水平,且央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.英国央行预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.
金恩在报告发布后举行的记者会上表示,央行不会通过收紧政策来使通胀回落至目标水平,因为这么做可能损及正在缓慢复苏的英国经济
英镑兑美元 下跌0.7%,至1.5553美元,盘中触及2012年8月初来最低的1.5533美元.
英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 跌至79.7的15个月低位,欧元兑英镑 升1%,至0.86845英镑的高位,进一步靠近本月稍早触及的0.8717英镑的15个月高位.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
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