欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.49美元，此前美国公布强劲就业数据

* 英镑兑美元大跌，因美国就业数据强劲
* 英镑料仍然疲弱，因忧虑经济及押注英国央行将放宽政策
* 在3月20日英国公布预算案前，投资人持谨慎态度
路透伦敦3月8日 - 英镑兑美元周五跌至两年半低位，因美国就业数据强劲，使市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较预期更早撤走宽松政策的臆测升温。
形成对照的是，英国央行预料将扩大购债计划，可能最早是在下月宣布。该政策等同印钞买入英债，增加英镑供应，因而令英镑的价值承压。
交易商表示，英镑未来几天可能受创。
美国2月非农就业岗位增加23.6万，幅增较预期多几乎一半，且拉低失业率至7.7%，为2008年12月来的最低水平。
“这些就业数据将燃点美元上涨，下周可能看到美元兑欧元和英镑均大幅上升，”Cambridge Mercantile外汇专家Jason Conibear说。
英镑兑美元 下跌0.6%,至1.4930美元，盘中低见2010年中来最低的1.4886，且远低于美国数据公布前的约1.5030美元。
英镑是2013年迄今表现最差的主要货币之一，兑美元跌7.5%，兑欧元跌6.6%。策略师表示，鉴于英国经济可能再次滑入衰退，投资人没有理由买入英镑。
两年期美债 较可比英债 的收益率差有利美元，扶助美元表现。
欧元兑英镑 跌0.3%，至0.8702英镑。稍早，中东投资人是英镑的主要买家。
英国首相卡梅伦周四誓言坚持其减赤计划，尽管越来越多迹象显示减支抑制了经济成长，被证明带来反效果。他表示，如果他改变计划，将令英国经济“掉进深渊”。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)