路透调查: 欧洲股市2013年可望继续攀升,银行类股料扬升

* 预估欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数在2013年料收报2,883.5点

* 债务危机缓解和经济改善将为市场提供支持

路透伦敦12月13日 - 路透对投资者和分析师的一项调查显示,欧洲股市有望在2013年进一步上涨.许多受访者预期欧元区经济状况将随主权债务危机缓解而改善.

路透在过去一周访问了近50位市场观察人士,受访者预期欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 在2013年料收报2,883.5点,较本周三收盘价上涨10%.该指数上次达到这一水平还是在2011年上半年.

交易员表示,欧洲央行通过购买债务缠身国家公债,以降低这些国家借债成本的承诺,已降低欧元区经济崩溃的风险.不过对债务危机的担忧仍然存在.

"我们预计将看到欧元区经济活动回稳,"摩根大通欧洲股市策略师Emmanuel Cau说.他认为,因为大家对欧元区经济状况并不乐观,因此任何改善都可能会使欧洲股市大幅反弹.

"货币供应量已开始增加,这一个非常好的经济先行指标."

超过50位基金经理和分析师在路透季度调查中,对Euro STOXX 50指数2013年年低价位的估值落在2,300-3,080点区间.

这表明,即使最负面的预测也认为欧洲股市将不会再低于现有水准.2012年迄今,Euro STOXX 50指数已上涨约14%.

在行业板块中,预期银行股将在2013年继续优秀表现.STOXX 600欧洲银行股指数 今年累计涨幅已超过20%.