路透调查: 欧洲股市2013年可望继续攀升,银行类股料扬升

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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* 预估欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数在2013年料收报2,883.5点
* 债务危机缓解和经济改善将为市场提供支持
路透伦敦12月13日 - 路透对投资者和分析师的一项调查显示,欧洲股市有望在2013年进一步上涨.许多受访者预期欧元区经济状况将随主权债务危机缓解而改善.
路透在过去一周访问了近50位市场观察人士,受访者预期欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 在2013年料收报2,883.5点,较本周三收盘价上涨10%.该指数上次达到这一水平还是在2011年上半年.
交易员表示,欧洲央行通过购买债务缠身国家公债,以降低这些国家借债成本的承诺,已降低欧元区经济崩溃的风险.不过对债务危机的担忧仍然存在.
"我们预计将看到欧元区经济活动回稳,"摩根大通欧洲股市策略师Emmanuel Cau说.他认为,因为大家对欧元区经济状况并不乐观,因此任何改善都可能会使欧洲股市大幅反弹.
"货币供应量已开始增加,这一个非常好的经济先行指标."
超过50位基金经理和分析师在路透季度调查中,对Euro STOXX 50指数2013年年低价位的估值落在2,300-3,080点区间.
这表明,即使最负面的预测也认为欧洲股市将不会再低于现有水准.2012年迄今,Euro STOXX 50指数已上涨约14%.
在行业板块中,预期银行股将在2013年继续优秀表现.STOXX 600欧洲银行股指数 今年累计涨幅已超过20%.
投资者亦看好出口表现良好的股票,如法国奢侈品公司LVMH集团 和PPR.而诸如医疗保健公司诺华制药 等防御性股票同样备受青睐.(完)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。