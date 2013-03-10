美国股市：拉美ADR指数领涨，此前美国2月非农就业数据优于预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透3月8日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨，拉美ADR指数连续第三日跑赢其他ADR指数。
纽约梅隆银行ADR指数 收高0.3%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 收高0.6%。
墨西哥America Movil 上涨3.2%至21.44美元,涨幅居前。
此前美国公布的数据显示，2月非农就业岗位增加23.6万个，远超预估的增加16万个。
道琼工业指数 再创新高，标准普尔500指数 收高0.5%，连续第六日上涨。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.2%，泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 收高0.9%。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬0.4%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。