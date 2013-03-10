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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 06:58 BJT

美国股市：拉美ADR指数领涨，此前美国2月非农就业数据优于预期

路透3月8日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨，拉美ADR指数连续第三日跑赢其他ADR指数。

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.3%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 收高0.6%。

墨西哥America Movil 上涨3.2%至21.44美元,涨幅居前。

此前美国公布的数据显示，2月非农就业岗位增加23.6万个，远超预估的增加16万个。

道琼工业指数 再创新高，标准普尔500指数 收高0.5%，连续第六日上涨。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.2%，泛欧绩优投FTSEurofirst 300指数 收高0.9%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬0.4%。(完)
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