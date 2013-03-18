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亚洲 | 2013年 3月 19日 星期二 05:25 BJT

美国股市：ADR收低，因塞浦路斯救助计划拖累银行股下跌

路透纽约3月18日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌，因塞浦路斯向银行储户征税计划令人忧虑欧元区金融稳定性，且令银行股承压。

塞浦路斯政府官员正调整银行储户征税计划，待周二议会投票表决，其结果将导致塞浦路斯将获得国际援助或者令该国面临违约危机。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。

金融股下跌，在美国上市的德意志银行 跌3.6%，至43.02美元，巴克莱 大跌4.06%，至18.45美元，荷兰国际集团(ING) 重挫4.7%，报7.97美元。

纽约梅陇银行ADR指数 收低1.16%。美股标准普尔500指数 跌0.55%。

纽约梅陇纽银行欧洲ADR指数 跌1.34%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 跌0.99%。纽约梅陇银行拉美ADR指数 下跌0.6%。(完)

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