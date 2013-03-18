美国股市：ADR收低，因塞浦路斯救助计划拖累银行股下跌

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月18日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌，因塞浦路斯向银行储户征税计划令人忧虑欧元区金融稳定性，且令银行股承压。
塞浦路斯政府官员正调整银行储户征税计划，待周二议会投票表决，其结果将导致塞浦路斯将获得国际援助或者令该国面临违约危机。
欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。
金融股下跌，在美国上市的德意志银行 跌3.6%，至43.02美元，巴克莱 大跌4.06%，至18.45美元，荷兰国际集团(ING) 重挫4.7%，报7.97美元。
纽约梅陇银行ADR指数 收低1.16%。美股标准普尔500指数 跌0.55%。
纽约梅陇纽银行欧洲ADR指数 跌1.34%。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 跌0.99%。纽约梅陇银行拉美ADR指数 下跌0.6%。(完)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉