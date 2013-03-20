美国股市：ADR终止三日跌势收升，因美联储维持刺激举措

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透纽约3月20日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨，从之前三天跌势中反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持刺激举措，尽管塞浦路斯议会否决国际救助计划的条件。
塞浦路斯财长Michael Sarris表示，塞国与俄罗斯周三的讨论中并未就俄罗斯提供的一项贷款达成决定。塞浦路斯已要求俄罗斯把2016年到期的现有25亿欧元(约合32.2亿美元)贷款展延五年，并把4.5%的利率下调。
此前，塞浦路斯议会否决欧盟提供救助的条件。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，且指财政政策更具“限制性”。
纽约梅隆银行ADR指数 收高0.64%。美股标准普尔500指数 上涨0.67%。
欧洲银行股周三上涨，之前两天下跌，受累于塞浦路斯问题升级。瑞士信贷 升0.33%，报27.18美元。德意志银行 涨0.53%，报41.90美元。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 涨0.6%。纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升1%。纽约梅隆银行拉美ADR指数 涨0.02%。(完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市