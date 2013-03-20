美国股市：ADR终止三日跌势收升，因美联储维持刺激举措

路透纽约3月20日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨，从之前三天跌势中反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持刺激举措，尽管塞浦路斯议会否决国际救助计划的条件。

塞浦路斯财长Michael Sarris表示，塞国与俄罗斯周三的讨论中并未就俄罗斯提供的一项贷款达成决定。塞浦路斯已要求俄罗斯把2016年到期的现有25亿欧元(约合32.2亿美元)贷款展延五年，并把4.5%的利率下调。

此前，塞浦路斯议会否决欧盟提供救助的条件。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，且指财政政策更具“限制性”。

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.64%。美股标准普尔500指数 上涨0.67%。

欧洲银行股周三上涨，之前两天下跌，受累于塞浦路斯问题升级。瑞士信贷 升0.33%，报27.18美元。德意志银行 涨0.53%，报41.90美元。