美国股市：塞浦路斯忧虑拖累ADR走低，阿斯利康为市场亮点

路透纽约3月21日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四走低，因市场忧虑塞浦路斯银行系统接近崩溃边缘，且经济数据显示欧元区经济继续下滑。

欧盟要求塞浦路斯在下周一前筹集数十亿欧元的资金，以此作为提供国际救助的条件，如不能获得救助，塞浦路斯的银行系统可能崩溃，且可能被迫退出欧元区。

今日公布的数据显示，德国经济成长放缓，法国可能滑入衰退。

银行股受塞浦路斯财政问题打压走低。瑞士信贷 急跌2.17%，报26.59美元。ING Groep 收跌1.4%，报7.82美元。

不过，德意志银行 上扬0.2%，报42美元，因预期第一季度业绩强劲。

纽约梅隆银行ADR指数 回落0.89%，标普500指数 收跌0.83%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收跌0.93%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下滑0.68%。

制药商阿斯利康(AstraZeneca) 是今日市场的亮点之一，急升3.83%，报47.95美元，之前该公司新任首席执行长宣布，在销售和行政管理部门再裁员2,300人。