美国股市：塞浦路斯忧虑拖累ADR走低，阿斯利康为市场亮点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约3月21日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四走低，因市场忧虑塞浦路斯银行系统接近崩溃边缘，且经济数据显示欧元区经济继续下滑。
欧盟要求塞浦路斯在下周一前筹集数十亿欧元的资金，以此作为提供国际救助的条件，如不能获得救助，塞浦路斯的银行系统可能崩溃，且可能被迫退出欧元区。
今日公布的数据显示，德国经济成长放缓，法国可能滑入衰退。
银行股受塞浦路斯财政问题打压走低。瑞士信贷 急跌2.17%，报26.59美元。ING Groep 收跌1.4%，报7.82美元。
不过，德意志银行 上扬0.2%，报42美元，因预期第一季度业绩强劲。
纽约梅隆银行ADR指数 回落0.89%，标普500指数 收跌0.83%。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收跌0.93%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 下滑0.68%。
制药商阿斯利康(AstraZeneca) 是今日市场的亮点之一，急升3.83%，报47.95美元，之前该公司新任首席执行长宣布，在销售和行政管理部门再裁员2,300人。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌0.89%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 收跌0.83%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。