美国股市：ADR普遍收高，拉美个股领涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约3月26日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上升，American Movil 和其他拉美个股领涨。
墨西哥电信公司America Movil攀升1.9%至21.13美元，从近期因监管收紧疑虑而引发的跌势中反弹。
墨西哥酿酒企业Femsa 亦上涨，收高4.6%至112.17。该公司与可口可乐的合资企业Coca-Cola Femsa 跳升2.7%至162.19。
美国经济数据显示，2月耐久财订单增幅大于预期。近来有不少迹象表明，美国经济正在增强，提振了市场对拉美股票的信心。
纽约梅隆银行ADR指数 涨0.3%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 升1%。标普500指数 上涨0.8%。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小升0.2%，FTSEurofirst 300指数 收高0.2%。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 涨0.2%。
中国能源企业中海油 攀升2.5%至194.64美元。此前该公司公布了2012年业绩。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。