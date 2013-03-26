美国股市：ADR普遍收高，拉美个股领涨

路透纽约3月26日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上升，American Movil 和其他拉美个股领涨。

墨西哥电信公司America Movil攀升1.9%至21.13美元，从近期因监管收紧疑虑而引发的跌势中反弹。

墨西哥酿酒企业Femsa 亦上涨，收高4.6%至112.17。该公司与可口可乐的合资企业Coca-Cola Femsa 跳升2.7%至162.19。

美国经济数据显示，2月耐久财订单增幅大于预期。近来有不少迹象表明，美国经济正在增强，提振了市场对拉美股票的信心。

纽约梅隆银行ADR指数 涨0.3%，纽约梅隆银行拉美ADR指数 升1%。标普500指数 上涨0.8%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小升0.2%，FTSEurofirst 300指数 收高0.2%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 涨0.2%。