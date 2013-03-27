美国股市：ADR收低，受欧洲企业ADR跌势拖累

马来西亚期市：棕榈油期货跌至10月来最低，受相关油品表现低迷拖累
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透纽约3月27日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下滑，受欧洲企业ADR跌势拖累，因投资人担心周四塞浦路斯银行周四恢复营业时会出现挤兑，对欧元区的忧虑仍很高。
意大利标售公债需求疲弱也刺激对欧元区的担忧。
美国上市的意大利企业股票表现落后，Eni 大跌2.2%，报45.18美元，意大利电信 重挫2.8%，报7.05美元。
法国道达尔 收低1.2%，法国电信 跌3.5%。
欧元区银行股也多数收低。德意志银行 收低3%，苏格兰皇家银行 劲挫3.6%，ING 跌1.9%。
纽约梅隆银行ADR指数 跌0.4%，标普500指数 微跌0.06%。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 大跌0.83%，FTSEurofirst 300指数 收低0.38%。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.3%。纽约梅隆银行拉美ADR指数 升0.5%。(完)
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。
由于印尼柴油进口大幅减少，而且科威特石油公司(KPC)采取行动增加高品位柴油产量， 印尼国家石油公司(Pertamina)已结束一项长期柴油定期合约。