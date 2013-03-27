版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 05:25 BJT

美国股市：ADR收低，受欧洲企业ADR跌势拖累

路透纽约3月27日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下滑，受欧洲企业ADR跌势拖累，因投资人担心周四塞浦路斯银行周四恢复营业时会出现挤兑，对欧元区的忧虑仍很高。

意大利标售公债需求疲弱也刺激对欧元区的担忧。

美国上市的意大利企业股票表现落后，Eni 大跌2.2%，报45.18美元，意大利电信 重挫2.8%，报7.05美元。

法国道达尔 收低1.2%，法国电信 跌3.5%。

欧元区银行股也多数收低。德意志银行 收低3%，苏格兰皇家银行 劲挫3.6%，ING 跌1.9%。

纽约梅隆银行ADR指数 跌0.4%，标普500指数 微跌0.06%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 大跌0.83%，FTSEurofirst 300指数 收低0.38%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.3%。纽约梅隆银行拉美ADR指数 升0.5%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐