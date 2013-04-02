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亚洲 | 2013年 4月 3日 星期三 04:40 BJT

美国股市：ADR多数收升，沃达丰收购传闻提振欧洲企业ADR上涨

路透纽约4月2日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一多数上涨，受助于欧洲电信企业升势，此前传闻英国电信集团沃达丰(Vodafone) 收到分拆式收购要约。

在美国上市的沃达丰 上涨3.8%，至29.41美元，此前金融时报旗下的FT Alphaville博客援引“通常非常可靠的消息人士”的话报道称，Verizon Communications 和美国电话电报公司 计划联合收购沃达丰。

纽约梅陇银行ADR指数 升0.8%，标普500指数 收高0.5%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 涨1%，其他欧洲电信企业也攀升，包括法国电信(France Telecom) 升0.4%，至10.20美元。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 上涨0.8%。

纽约梅陇银行拉美ADR指数 收跌0.4%。(完)
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