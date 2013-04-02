美国股市：ADR多数收升，沃达丰收购传闻提振欧洲企业ADR上涨

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透纽约4月2日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一多数上涨，受助于欧洲电信企业升势，此前传闻英国电信集团沃达丰(Vodafone) 收到分拆式收购要约。
在美国上市的沃达丰 上涨3.8%，至29.41美元，此前金融时报旗下的FT Alphaville博客援引“通常非常可靠的消息人士”的话报道称，Verizon Communications 和美国电话电报公司 计划联合收购沃达丰。
纽约梅陇银行ADR指数 升0.8%，标普500指数 收高0.5%。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 涨1%，其他欧洲电信企业也攀升，包括法国电信(France Telecom) 升0.4%，至10.20美元。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 上涨0.8%。
纽约梅陇银行拉美ADR指数 收跌0.4%。(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。