美国股市：ADR涨跌不一，日本央行刺激举措提振日本企业ADR

路透纽约4月4日 - 日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四跳升，此前日本央行公布全球最大规模的货币刺激措施，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元，此一激进举措令日圆下跌，日本公债收益率跌至纪录低位。

在美国上市的丰田汽车 急升4.7%，至105.63美元，本田汽车 大涨5.4%，至39.21美元，索尼 涨3.47%，至17美元。三菱UFJ金融集团 暴升8.1%，至6.27美元。

日本央行周四决定对政策框架进行全面改革，将制定货币政策的目标从当前的隔夜拆借利率转至货币基础。日本央行称，将把长期公债和上市交易基金(ETF)持有量增加一倍，同时将买入所有天期的公债，包括40年期公债。

周四日本股市成交活跃，跳涨2.2%创两周高位。

纽约梅陇银行ADR指数 升0.6%，标普500指数 收高0.4%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 上涨2.57%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 跌0.1%。欧洲股市周四大跌，因交易商对欧洲央行没有出台新刺激措施感到失望，对近期表现出众的个股获利了结。