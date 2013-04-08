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亚洲 | 2013年 4月 9日 星期二 06:44 BJT

美国股市：日本企业ADR上涨，因日圆兑美元跌至近四年低位

路透纽约4月8日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一小幅上扬，因日圆兑美元跌至近四年低点，提振日本出口股上涨。

日本央行推出积极货币宽松举措，推低日圆。日圆兑欧元亦触及三年低点。

丰田汽车 涨2.1%至108.71美元，本田汽车 涨1.5%至39.19美元。索尼 升2%至17.02美元。

其他上涨的日股ADR还包括，三菱UFJ金融集团 涨0.8%至6.61美元，野村控股 跳升7%至6.90美元。

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.3%，纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.9%。标普500指数收高0.6%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小升0.1%。拉美ADR指数 则跌0.1%。(完)
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