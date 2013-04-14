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亚洲 | 2013年 4月 14日 星期日 15:30 BJT

美国股市：黄金和能源股ADR随大宗商品价格下跌

路透纽约4月12日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌，因黄金等矿业类股跟随金属价格下跌。

能源股亦下滑，因油价下跌。美国原油跌2.4%，收报每桶91.29美元。

必和必拓 股价在纽约市场跌1.5%，至69.07美元。南非AngloGold Ashanti 跌5.5%，至20.42美元。Gold Fields 跌6%，至6.79美元。

巴西Petrobras 跌1.3%，报16.59美元。中石油 下滑1.1%，报126.85美元。

美国期金触及2011年7月以来最低，6月合约 低见每盎司1,481.30美元。伦敦金属交易所(LME) 三个月期铜收报每吨7,406.50，低于周四收盘的7,610美元。

纽约梅隆银行ADR指数 收跌0.6%，标普500股指 下滑0.3%。

欧洲ADR指数 下滑0.4%，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 跌0.9%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌1%，拉美ADR指数 则下跌0.6%。(完)
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