美国股市：黄金和能源股ADR随大宗商品价格下跌

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透纽约4月12日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌，因黄金等矿业类股跟随金属价格下跌。
能源股亦下滑，因油价下跌。美国原油跌2.4%，收报每桶91.29美元。
必和必拓 股价在纽约市场跌1.5%，至69.07美元。南非AngloGold Ashanti 跌5.5%，至20.42美元。Gold Fields 跌6%，至6.79美元。
巴西Petrobras 跌1.3%，报16.59美元。中石油 下滑1.1%，报126.85美元。
美国期金触及2011年7月以来最低，6月合约 低见每盎司1,481.30美元。伦敦金属交易所(LME) 三个月期铜收报每吨7,406.50，低于周四收盘的7,610美元。
纽约梅隆银行ADR指数 收跌0.6%，标普500股指 下滑0.3%。
欧洲ADR指数 下滑0.4%，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数 跌0.9%。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌1%，拉美ADR指数 则下跌0.6%。(完)
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。