美国股市：黄金和能源类ADR走低，因商品价格急跌

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
路透纽约4月15日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一走低，材料和能源类ADR领跌，因金属和商品价格大幅走低。
美国原油期货午盘急跌3%，黄金价格周一放量急挫近8%，或超过100美元，势将录得史上最大单日价格跌幅，因投资人抛售黄金，以在其他资产中寻找更好回报。
中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。 中国公布的疲弱数据引发对该国成长放缓的担忧，数据公布后，油价重挫。
全球矿商英美资源 急跌6.2%，报64.77美元。南非的AngloGold Ashanti 重挫10.4%，报18.30美元。Gold Fields 大幅回落7.8%，报6.26美元。Barrick Gold 暴跌12.6%，报19.78美元。
能源股中，巴西的Petrobras 收跌4.6%，报15.82美元。中石油 回落3.8% 报122美元. 中石化 收跌4.5%，报108.35美元。
纽约梅陇银行ADR指数 收挫2.26%，标普500指数 收跌2.30%。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收跌1.85%；欧洲股市 收跌0.63%。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收挫2.42%；纽约梅陇银行拉美ADR指数 急挫3.87%。(完)
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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路透台北4月12日 - 台股周三下跌，尾随地区股市颓势，投资人因地缘政治紧张情势而青睐避险资产，权重股台积电在财报出炉前下跌。