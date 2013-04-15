美国股市：黄金和能源类ADR走低，因商品价格急跌

路透纽约4月15日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一走低，材料和能源类ADR领跌，因金属和商品价格大幅走低。

美国原油期货午盘急跌3%，黄金价格周一放量急挫近8%，或超过100美元，势将录得史上最大单日价格跌幅，因投资人抛售黄金，以在其他资产中寻找更好回报。

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。 中国公布的疲弱数据引发对该国成长放缓的担忧，数据公布后，油价重挫。

全球矿商英美资源 急跌6.2%，报64.77美元。南非的AngloGold Ashanti 重挫10.4%，报18.30美元。Gold Fields 大幅回落7.8%，报6.26美元。Barrick Gold 暴跌12.6%，报19.78美元。

能源股中，巴西的Petrobras 收跌4.6%，报15.82美元。中石油 回落3.8% 报122美元. 中石化 收跌4.5%，报108.35美元。

纽约梅陇银行ADR指数 收挫2.26%，标普500指数 收跌2.30%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收跌1.85%；欧洲股市 收跌0.63%。