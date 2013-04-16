美国股市：ADR上涨，因矿业股跟随金价反弹

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约4月16日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨，在之前两日深跌后反弹，因金价回升，矿业股随之上扬。
金价近期承压，过去两个交易日急跌逾10%。金价下跌拖累矿业股和材料股，且令ADR同期下跌近3%。
周二黄金反弹，一度攀升2.7%，投资人利用近期下跌的机会，趁低吸纳受创的材料类股。
全球矿商必和必拓 劲升2.87%，至66.63美元，南非AngloGold Ashanti 涨1.03%，至18.49美元，Gold Fields 升1.9%，至 6.38美元。力拓 攀升0.88%，报45.67美元。
纽约梅陇银行ADR指数 收高1.4%，标普500指数 收升1.43%。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收涨1.3%；欧洲股市 收低0.7%，因德国数据疲弱和奢侈品集团LVMH 的最新财测不佳令对欧洲企业获利前景的忧虑升温。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收升1.6%；纽约梅陇银行拉美ADR指数 上涨1.5%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。