美国股市：ADR上涨，因矿业股跟随金价反弹

路透纽约4月16日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨，在之前两日深跌后反弹，因金价回升，矿业股随之上扬。

金价近期承压，过去两个交易日急跌逾10%。金价下跌拖累矿业股和材料股，且令ADR同期下跌近3%。

周二黄金反弹，一度攀升2.7%，投资人利用近期下跌的机会，趁低吸纳受创的材料类股。

全球矿商必和必拓 劲升2.87%，至66.63美元，南非AngloGold Ashanti 涨1.03%，至18.49美元，Gold Fields 升1.9%，至 6.38美元。力拓 攀升0.88%，报45.67美元。

纽约梅陇银行ADR指数 收高1.4%，标普500指数 收升1.43%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收涨1.3%；欧洲股市 收低0.7%，因德国数据疲弱和奢侈品集团LVMH 的最新财测不佳令对欧洲企业获利前景的忧虑升温。