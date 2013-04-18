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亚洲 | 2013年 4月 19日 星期五 05:10 BJT

美国股市：亚洲企业ADR下跌，受苹果产品组件供应商下跌拖累

路透纽约4月18日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌，亚洲企业ADR下滑，受累于苹果产品组件供应商股价下跌，因担忧苹果产品销售放缓，另外，全球成长忧虑，挫伤出口类ADR的表现。

亚洲绩优出口企业ADR也下跌，在美国上市的丰田汽车 跌1%，本田汽车 下滑1%。

韩国企业ADR也承压，收盘接近五个月低点，因苹果产品的关键供应商LG Display股价下跌，带领科技股普跌。

纽约梅陇银行ADR指数 收低0.05%，标普500指数 收跌0.7%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收低0.05%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收低0.13%；纽约梅陇银行拉美ADR指数 跌0.11%。(完)

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