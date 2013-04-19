美国股市：ADR上扬，受助于近期回落后的低吸买盘

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透纽约4月19日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上扬，在一周深跌后反弹，因投资者买入受创的个股。
纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.9%，但本周回落2.3%，为去年9月以来最大周度跌幅。标普500指数 收涨0.88%。
今日反弹的ADR包括，中海油 急升2.4%，报176.4美元。中石油 收升1.5%，报108.93美元。但两股本周均累计回落逾3%。
蓝筹股强力反弹。索尼 攀升2.9%，报16.65美元。巴克莱 跳涨1.79%，报17.64美元。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 上扬0.61%。纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收涨1.29%，纽约梅陇银行拉美ADR指数 攀升1.4%。
全球最大的芯片代工企业台积电 大涨4.79%，报18.8美元，该公司发布的营收预期显示，对移动芯片的需求强劲。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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