美国股市：ADR连升第四天，矿业股及能源股领升

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透纽约4月24日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三连升第四天，因原油和金属价格攀升，推升矿业类及能源类ADR领涨大盘。
在美国上市的巴西Petrobras 攀升3%，报18.03美元，法国道达尔 跳升1.5%，报48.65美元。中国石油天然气股份有限公司 升0.84%，报124.24美元。
美国原油期货跳升2.5%，因美国上周汽油库存意外大跌，且市场臆测库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存过多的情况很快会缓解。
巴西矿商淡水河谷 劲涨2.2%，报16.75美元，秘鲁的Buenaventura 升4.8%，报21.73美元，全球矿商必和必拓 升2.7%，报66.22美元。
期铜周三大涨，升穿7,000美元，因投资者在大跌后低吸，但全球经济成长的不确定性限制铜价进一步上扬。
纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.7%，连升四天，标普500指数 微升0.01点。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 上扬0.76%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收涨0.52%，纽约梅陇银行拉美ADR指数 攀升0.59%。(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。