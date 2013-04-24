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亚洲 | 2013年 4月 25日 星期四 04:48 BJT

美国股市：ADR连升第四天，矿业股及能源股领升

路透纽约4月24日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三连升第四天，因原油和金属价格攀升，推升矿业类及能源类ADR领涨大盘。

在美国上市的巴西Petrobras 攀升3%，报18.03美元，法国道达尔 跳升1.5%，报48.65美元。中国石油天然气股份有限公司 升0.84%，报124.24美元。

美国原油期货跳升2.5%，因美国上周汽油库存意外大跌，且市场臆测库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存过多的情况很快会缓解。

巴西矿商淡水河谷 劲涨2.2%，报16.75美元，秘鲁的Buenaventura 升4.8%，报21.73美元，全球矿商必和必拓 升2.7%，报66.22美元。

期铜周三大涨，升穿7,000美元，因投资者在大跌后低吸，但全球经济成长的不确定性限制铜价进一步上扬。

纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.7%，连升四天，标普500指数 微升0.01点。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 上扬0.76%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.7%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收涨0.52%，纽约梅陇银行拉美ADR指数 攀升0.59%。(完)
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