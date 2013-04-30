美国股市：ADR攀升，受企业季报及美元下跌带动

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
路透纽约4月30日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二攀升，受助于报告显示美国中西部地区企业活动疲弱，暗示美国经济放缓，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)将保持其刺激政策的预期增强。
美国供应管理协会(ISM)公布，4月芝加哥企业采购经理人指数跌至49，表明企业活动萎缩，触及2009年9月来最低水平。
在数据公布后，美元兑一篮子货币跌至两个月低位。
在美国上市的欧洲银行股上涨，德意志银行 公布首季业绩及成功增资后，其ADR急升5%，报46.05美元。
瑞银 公布的获利好于预期，其ADR劲涨6%，报17.79美元。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 上扬0.28%。绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.19%。
纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.41%，标普500指数收涨0.25%。
纽约梅陇银行拉美ADR指数 攀升1.58%。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收涨0.27%。(完)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本