美国股市：ADR攀升，受企业季报及美元下跌带动

路透纽约4月30日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二攀升，受助于报告显示美国中西部地区企业活动疲弱，暗示美国经济放缓，令美国联邦储备理事会(美联储/FED)将保持其刺激政策的预期增强。

美国供应管理协会(ISM)公布，4月芝加哥企业采购经理人指数跌至49，表明企业活动萎缩，触及2009年9月来最低水平。

在数据公布后，美元兑一篮子货币跌至两个月低位。

在美国上市的欧洲银行股上涨，德意志银行 公布首季业绩及成功增资后，其ADR急升5%，报46.05美元。

瑞银 公布的获利好于预期，其ADR劲涨6%，报17.79美元。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 上扬0.28%。绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨0.19%。

纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.41%，标普500指数收涨0.25%。

纽约梅陇银行拉美ADR指数 攀升1.58%。