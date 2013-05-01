美国股市：石油和矿业类ADR走低，因数据不佳和美联储声明

路透纽约5月1日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三走低，受累于中美两国疲弱的制造业数据引发市场担忧全球经济成长。

4月中国官方采购经理人指数显示，制造业成长意外放缓至50.6，3月触及11个月高位50.9。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，4月制造业指数为50.7，为去年12月来最低，预估为50.9；3月为51.3。

数据直指全球需求放缓，加之美国原油库存触及纪录高位，拖累油价走低，布兰特原油期货回落逾2%，美国原油期货下跌近3%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。

纽约梅陇银行ADR指数 下跌0.87%，标普500指数收低0.93%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 跌0.54%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收低1.36%。中石油 回落1.76%，报125.61美元。中海油 收跌1.96%，报183.66美元。