美国股市：石油和矿业类ADR走低，因数据不佳和美联储声明

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月1日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三走低，受累于中美两国疲弱的制造业数据引发市场担忧全球经济成长。
4月中国官方采购经理人指数显示，制造业成长意外放缓至50.6，3月触及11个月高位50.9。
美国供应管理协会(ISM)周三公布，4月制造业指数为50.7，为去年12月来最低，预估为50.9；3月为51.3。
数据直指全球需求放缓，加之美国原油库存触及纪录高位，拖累油价走低，布兰特原油期货回落逾2%，美国原油期货下跌近3%。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。
纽约梅陇银行ADR指数 下跌0.87%，标普500指数收低0.93%。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 跌0.54%。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收低1.36%。中石油 回落1.76%，报125.61美元。中海油 收跌1.96%，报183.66美元。
纽约梅陇银行拉美ADR指数 收低1.55%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。