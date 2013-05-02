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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 04:41 BJT

美国股市：ADR上涨，因欧洲央行降息及美国初请失业金人数骤降

路透纽约5月2日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨，受助于欧洲央行降息及最新一周美国初请失业金人数骤降。

欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调25个基点至纪录低点0.50%，且可能将采取进一步行动，刺激欧元区经济。

欧洲央行降息与市场广泛预期一致，欧洲央行总裁德拉吉称，已从技术上准备好将银行在央行的存款利率调降至负值，以刺激借贷活动。

最新一周美国初请失业金人数降至2007-2009年经济衰退初期迄今的最低水平，也支持ADR表现。

纽约梅陇银行ADR指数 上涨0.41%，标普500指数收高0.94%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 涨0.31%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收高0.66%。纽约梅陇银行拉美ADR指数 收升0.39%。(完)

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