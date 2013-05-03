版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 4日 星期六 04:42 BJT

美国股市：ADR上涨，商品类ADR领涨

路透纽约5月3日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨，因美国就业数据强劲，激励原本已因央行刺激经济措施而备受鼓舞的投资人。

诸如能源和矿业等与商品相关的欧洲企业ADR涨幅居前，在美国就业数据公布后攀升。倍受关注的美国4月非农就业岗位增加16.5万，优于预估的增加14.5万。

在美国上市的BH Billiton PLC 涨3.7%，报57.60美元。安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 攀升2.6%，报12.67美元。法国石油公司道达尔 涨1.56%，报50.27美元。

欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调，符合市场预期。周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持购债步伐，以保持低利率并刺激经济成长，且在需要时将扩大购债规模。

纽约梅陇银行ADR指数 上涨1.01%，标普500指数 收高1.05%。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 涨1.11%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收高0.84%。和商品相关的个股也升幅居前，浦项钢铁(POSCO) 涨1.9%，报72.54美元。

纽约梅陇银行拉美ADR指数 收升0.92%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐