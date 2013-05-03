美国股市：ADR上涨，商品类ADR领涨

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
路透纽约5月3日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上涨，因美国就业数据强劲，激励原本已因央行刺激经济措施而备受鼓舞的投资人。
诸如能源和矿业等与商品相关的欧洲企业ADR涨幅居前，在美国就业数据公布后攀升。倍受关注的美国4月非农就业岗位增加16.5万，优于预估的增加14.5万。
在美国上市的BH Billiton PLC 涨3.7%，报57.60美元。安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 攀升2.6%，报12.67美元。法国石油公司道达尔 涨1.56%，报50.27美元。
欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调，符合市场预期。周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布维持购债步伐，以保持低利率并刺激经济成长，且在需要时将扩大购债规模。
纽约梅陇银行ADR指数 上涨1.01%，标普500指数 收高1.05%。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 涨1.11%。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 收高0.84%。和商品相关的个股也升幅居前，浦项钢铁(POSCO) 涨1.9%，报72.54美元。
纽约梅陇银行拉美ADR指数 收升0.92%。(完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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