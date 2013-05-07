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亚洲 | 2013年 5月 8日 星期三 04:41 BJT

美国股市：ADR上涨，受德国数据及银行类ADR提振

路透纽约5月7日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨，因德国数据使投资人乐观认为欧元区最大经济体德国经济恢复成长。

德国经济部周二公布，德国3月工业订单较前月增长2.2%，预估为下降0.5%，2月修正为较前月上升2.2%。[ID:nL3T0DO0K8

纽约梅陇银行ADR指数 涨0.52%，标普500指数 上扬0.52%。

欧洲银行ADR攀升，此前汇丰控股 公布第一季获利较上年同期几乎成长一倍，因得益于公司的三年重整计画、成本削减及坏帐损失大减等因素。

在美国上市的汇丰 升2.15%，报57美元，瑞信 攀升2.47%，报29.49美元。德意志银行 涨1.54%，报48.79美元。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收高0.47%。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 涨0.36%。纽约梅陇银行拉美ADR指数 收高1.44%。(完)

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