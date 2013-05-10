美国股市：ADR多数收涨，日本出口商ADR上扬但商品股走低

路透纽约5月10日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五多数收涨，因日圆兑美元走低重压商品类股，但扶助推高日本出口商ADR。

日圆兑美元跌至逾四年最低，因日本债券持仓数据显示，日本投资者转为净持有海外资产。

美元连涨第二天，使商品价格承压，美国原油期货 急跌2.6%，现货金 跌至4月24日以来最低。

纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.33%，标普500指数 收涨0.43%。

全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 跳升4.5%，至13.13美元。该股未受周五发布获利预警，并保持今年盈利预期的影响，受助于在欧洲的大幅削减成本举措。

纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收高0.54%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.35%，报1,233.49点，为2008年中来最高。

纽约梅陇银行亚洲ADR指数 上扬0.23%。

日本电信电话(NTT) 上扬3.4%，报26.07美元，之前公布业绩，并回购多至4.2%的股票。

丰田汽车 急升2.66%，报121.28美元，受助于日圆大幅走软。