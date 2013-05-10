美国股市：ADR多数收涨，日本出口商ADR上扬但商品股走低

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约5月10日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五多数收涨，因日圆兑美元走低重压商品类股，但扶助推高日本出口商ADR。
日圆兑美元跌至逾四年最低，因日本债券持仓数据显示，日本投资者转为净持有海外资产。
美元连涨第二天，使商品价格承压，美国原油期货 急跌2.6%，现货金 跌至4月24日以来最低。
纽约梅陇银行ADR指数 上扬0.33%，标普500指数 收涨0.43%。
全球最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 跳升4.5%，至13.13美元。该股未受周五发布获利预警，并保持今年盈利预期的影响，受助于在欧洲的大幅削减成本举措。
纽约梅陇银行欧洲ADR指数 收高0.54%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.35%，报1,233.49点，为2008年中来最高。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 上扬0.23%。
日本电信电话(NTT) 上扬3.4%，报26.07美元，之前公布业绩，并回购多至4.2%的股票。
丰田汽车 急升2.66%，报121.28美元，受助于日圆大幅走软。
纽约梅陇银行拉美ADR指数 收低0.75%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。