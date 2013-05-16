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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 04:30 BJT

美国股市：ADR下滑，日本银行ADR领跌

路透纽约5月16日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下滑，由亚洲企业ADR领跌，此前日本银行公布疲弱财测。

三菱UFJ金融集团 劲跌6.3%，报6.82美元。瑞穗金融集团 大跌5.5%，报4.26美元。

三菱UFJ金融集团、瑞穗金融集团和三井住友金融集团(SMFG) 公布较弱的财测。预料日本推出极进的货币宽松政策将降低日债的交易活动。

中国企业ADR也跌幅居前，中国石油天然气股份有限公司 下跌2.1%，报125.93美元。中国移动 下滑1.8%，报54.94美元。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 大跌1.8%。

纽约梅隆银行ADR指数 下跌0.88%。标普500指数 收跌0.5%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 跌0.54%。纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌0.53。(完)
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