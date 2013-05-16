美国股市：ADR下滑，日本银行ADR领跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约5月16日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下滑，由亚洲企业ADR领跌，此前日本银行公布疲弱财测。
三菱UFJ金融集团 劲跌6.3%，报6.82美元。瑞穗金融集团 大跌5.5%，报4.26美元。
三菱UFJ金融集团、瑞穗金融集团和三井住友金融集团(SMFG) 公布较弱的财测。预料日本推出极进的货币宽松政策将降低日债的交易活动。
中国企业ADR也跌幅居前，中国石油天然气股份有限公司 下跌2.1%，报125.93美元。中国移动 下滑1.8%，报54.94美元。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 大跌1.8%。
纽约梅隆银行ADR指数 下跌0.88%。标普500指数 收跌0.5%。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 跌0.54%。纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌0.53。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。