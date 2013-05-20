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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 04:27 BJT

美国股市：ADR上涨，因美元下滑且矿业类ADR攀升

路透纽约5月20日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨，受美元走软提振，且金价终止近期跌势，带动加拿大矿业类ADR上涨。

美元兑一篮子货币 下跌，此前日本经济财政大臣暗示，日圆贬值可能已足够。

纽约梅隆银行ADR指数 上涨0.31%。标普500指数 收低0.07%。

金价 上扬2%，之前七日连跌，扶助提振加拿大矿业类ADR上涨。在美国上市的Barrick Gold 跳涨7.27%，报19.93美元，Goldcorp 升5.66%，报27.28美元。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 涨0.16%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.3%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.62%。纽约梅隆银行拉美ADR指数 上涨0.48%。(完)
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