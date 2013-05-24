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亚洲 | 2013年 5月 25日 星期六 04:28 BJT

美国股市：ADR下跌，因仍忧虑美国缩减刺激措施

路透纽约5月24日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌，将为连续第四周下滑，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能准备缩减经济刺激举措。

本周稍早美联储主席贝南克的国会证词及美联储最新会议记录引发市场臆测联储未来可能开始降低经济刺激计划。

纽约梅隆银行ADR指数 下跌0.63%，势将录得约一年来表现最差的一周。标普500指数 收跌0.06%。

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 回落0.16%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%。

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收挫1.85%。

中国石油 跌0.64%，至119.21美元，此前中石油董事长称将增加天然气进口，尝试缓和中国供应缺口不断扩大的情况，此举可能令公司盈利受压。

纽约梅隆银行拉美ADR指数 收低0.42%。(完)
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