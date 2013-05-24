美国股市：ADR下跌，因仍忧虑美国缩减刺激措施

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约5月24日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌，将为连续第四周下滑，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能准备缩减经济刺激举措。
本周稍早美联储主席贝南克的国会证词及美联储最新会议记录引发市场臆测联储未来可能开始降低经济刺激计划。
纽约梅隆银行ADR指数 下跌0.63%，势将录得约一年来表现最差的一周。标普500指数 收跌0.06%。
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 回落0.16%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.3%。
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收挫1.85%。
中国石油 跌0.64%，至119.21美元，此前中石油董事长称将增加天然气进口，尝试缓和中国供应缺口不断扩大的情况，此举可能令公司盈利受压。
纽约梅隆银行拉美ADR指数 收低0.42%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。