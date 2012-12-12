美国股市: ADR小幅收高,日本出口类股扬升

路透纽约12月12日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证( ADR)周三微升,从美股整体走势中获得交投指引,此前美国联邦储备理事会 (美联储,FED)宣布推出新一轮刺激措施,但再次警告称,仅凭货币政策将不 足以化解"财政悬崖". 美联储主席贝南克有关财政悬崖的评论压制美股,抵消了新一轮买债 计划出炉带来的提振效果. 纽约梅隆银行ADR指数 收高0.3%.标准普尔500指数 收 盘几无变动. 日本出口类股扬升,因投资者猜测可能上台的新政府或将施压日本央 行实施更大胆政策,这令日圆承压并利好出口类股. 本田汽车 上升1.6%至33.57美元.佳能 <7751. T>攀升1.2%至37.66美元. 在其他个股中,中石油 上扬,此前该公司表示,已 经买下澳洲一个液化天然气项目的少数权益. 纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小升0.3%,拉美ADR指数 则 是上涨0.2%.(完)