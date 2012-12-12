美国股市: ADR小幅收高,日本出口类股扬升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约12月12日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证( ADR)周三微升,从美股整体走势中获得交投指引,此前美国联邦储备理事会 (美联储,FED)宣布推出新一轮刺激措施,但再次警告称,仅凭货币政策将不 足以化解"财政悬崖". 美联储主席贝南克有关财政悬崖的评论压制美股,抵消了新一轮买债 计划出炉带来的提振效果. 纽约梅隆银行ADR指数 收高0.3%.标准普尔500指数 收 盘几无变动. 日本出口类股扬升,因投资者猜测可能上台的新政府或将施压日本央 行实施更大胆政策,这令日圆承压并利好出口类股. 本田汽车 上升1.6%至33.57美元.佳能 <7751. T>攀升1.2%至37.66美元. 在其他个股中,中石油 上扬,此前该公司表示,已 经买下澳洲一个液化天然气项目的少数权益. 纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小升0.3%,拉美ADR指数 则 是上涨0.2%.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。