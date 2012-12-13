美国股市: ADR下跌,亚洲企业遭逢获利了结

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约12月13日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,投资 人对最近一周表现优于大盘的亚洲个股获利了结. 投资人担心日本企业ADR近期涨势可能已触顶,尤其是出口股,因日本股市日经指数升破了 9,700点,为八个月来首见.日圆下跌协助提振日本主要出口商的获利,促使分析师警告称短线 将出现修正. 尽管日股强劲,纽约梅隆银行亚洲ADR指数 却跌0.2%.日圆已跌至数月低点,因日本 央行积极宽松货币政策的预期升高. 丰田汽车 挫跌逾1%至85.88美元. 纽约梅隆银行ADR指数 跌0.3%,美国股市标准普尔500指数 则跌0.6% . 纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.3%,受地区银行股拖累.德意志银行 跌2.5 %至43.45美元.希腊国民银行(National Bank of Greece) 跌2.2%至1.78美元. 纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数 跌0.5%.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。