美国股市: ADR下跌,亚洲企业遭逢获利了结

路透纽约12月13日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,投资 人对最近一周表现优于大盘的亚洲个股获利了结. 投资人担心日本企业ADR近期涨势可能已触顶,尤其是出口股,因日本股市日经指数升破了 9,700点,为八个月来首见.日圆下跌协助提振日本主要出口商的获利,促使分析师警告称短线 将出现修正. 尽管日股强劲,纽约梅隆银行亚洲ADR指数 却跌0.2%.日圆已跌至数月低点,因日本 央行积极宽松货币政策的预期升高. 丰田汽车 挫跌逾1%至85.88美元. 纽约梅隆银行ADR指数 跌0.3%,美国股市标准普尔500指数 则跌0.6% . 纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.3%,受地区银行股拖累.德意志银行 跌2.5 %至43.45美元.希腊国民银行(National Bank of Greece) 跌2.2%至1.78美元. 纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数 跌0.5%.(完)