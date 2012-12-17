美国股市: ADR上涨,由亚洲企业领升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约12月17日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨,由亚洲企业ADR领涨,此前日本自民党在选举中获胜,且迹象显示美国避开财政悬崖的磋商取得进展.
日本自民党在选举中胜出,为下任首相安倍晋三将施压日本央行更积极放宽货币政策铺平道路.
在日本上市的Panasonic 扬升3.15%,至5.89美元,本田汽车 上涨0.7%,至33.96美元.
日本股市日经指数周一攀高至八个半月高位,且技术图形显示涨势或延续.呼吁积极放宽货币政策的自民党以压倒性优势赢得选举后,日圆走软.日经指数 收盘升0.9%,报9,828.88点,创4月3日以来最高收盘.
迹象显示美国财政悬崖磋商在周末取得进取,众议院议长贝纳对总统奥巴马提出的关键要求作出轻微让步.周一奥巴马和贝纳在白宫会晤.这增强了市场的正面基调.
纽约梅隆银行ADR指数 升0.35%,美国股市标准普尔500指数 攀升1.19%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.55%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.30%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数 上涨0.16%.(完) (编译 利棣儿; 审校 李军)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。