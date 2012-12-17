美国股市: ADR上涨,由亚洲企业领升

路透纽约12月17日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一上涨,由亚洲企业ADR领涨,此前日本自民党在选举中获胜,且迹象显示美国避开财政悬崖的磋商取得进展.

日本自民党在选举中胜出,为下任首相安倍晋三将施压日本央行更积极放宽货币政策铺平道路.

在日本上市的Panasonic 扬升3.15%,至5.89美元,本田汽车 上涨0.7%,至33.96美元.

日本股市日经指数周一攀高至八个半月高位,且技术图形显示涨势或延续.呼吁积极放宽货币政策的自民党以压倒性优势赢得选举后,日圆走软.日经指数 收盘升0.9%,报9,828.88点,创4月3日以来最高收盘.

迹象显示美国财政悬崖磋商在周末取得进取,众议院议长贝纳对总统奥巴马提出的关键要求作出轻微让步.周一奥巴马和贝纳在白宫会晤.这增强了市场的正面基调.

纽约梅隆银行ADR指数 升0.35%,美国股市标准普尔500指数 攀升1.19%.