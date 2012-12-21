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亚洲 | 2012年 12月 22日 星期六 05:18 BJT

美国股市: ADR走低,因美国财政悬崖磋商再陷僵局

路透纽约12月21日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五回落,因众议院议长贝纳提出的避免财政悬崖的计划未能在众议院获得支持,损及认为将很快达成协议的乐观情绪.

贝纳提出的避免财政悬崖的提议周四未能获得共和党同僚的支持,导致对预算磋商的疑虑重现.

另外,贝纳周五表示,国会领导人和总统奥巴马必须继续努力解决财政悬崖问题.

纽约梅隆银行ADR指数 和标普500指数 均走低,分别回落0.89%和0.94%.

表现与财政悬崖磋商进展紧密关联的银行股走低,在美国上市的瑞士信贷 收跌2.8%,报24.60美元.德意志银行德 急挫2.48%,报43.68美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.96%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数 收跌0.3%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收挫0.7%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 回落0.96%.

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