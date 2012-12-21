美国股市: ADR走低,因美国财政悬崖磋商再陷僵局

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透纽约12月21日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五回落,因众议院议长贝纳提出的避免财政悬崖的计划未能在众议院获得支持,损及认为将很快达成协议的乐观情绪.
贝纳提出的避免财政悬崖的提议周四未能获得共和党同僚的支持,导致对预算磋商的疑虑重现.
另外,贝纳周五表示,国会领导人和总统奥巴马必须继续努力解决财政悬崖问题.
纽约梅隆银行ADR指数 和标普500指数 均走低,分别回落0.89%和0.94%.
表现与财政悬崖磋商进展紧密关联的银行股走低,在美国上市的瑞士信贷 收跌2.8%,报24.60美元.德意志银行德 急挫2.48%,报43.68美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.96%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数 收跌0.3%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 收挫0.7%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 回落0.96%.
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即