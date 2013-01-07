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亚洲 | 2013年 1月 8日 星期二 05:14 BJT

美国股市: ADR下跌,跟随全球股市走势

路透纽约1月7日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下跌,跟随全球股市下滑,不过欧洲银行股受到提振,因监管机构放宽一关键规则以刺激信贷.

全球监管机构周日多给予银行业四年时间及更大的灵活性来建立现金缓冲,如此一来,银行就能够使用部分储备帮助陷入困境的经济体实现成长.

在美国上市的巴克莱 扬升3.41%,至18.45美元,德意志银行 升2.07%,至46.78美元.

纽约梅隆银行ADR指数 下跌0.32%,美国股市标准普尔500指数 从五年高位回落,下滑0.31%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 涨0.01%.FTSEurofirst 300指数 收低0.5%,上周五该指数收在约两年最高收位.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下跌0.95%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数 下滑0.57%.(完)
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