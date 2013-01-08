美国股市: ADR回落,亚洲ADR跟随亚洲股市走低

路透纽约1月8日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二走低,受累于亚洲股市跌势,投资者在近期上涨后锁定获利.

中国股市 过去三周累计上扬近6%,因有迹象显示,该国经济成长加速.但周二回落0.4%,结束四日连涨.

亚洲周期性ADR周二跌幅居前,中铝 跌1%,报12.27美元.中国金融在线 下挫1.36%,报1.45美元.

中国教育企业ADR也走低.诺亚舟教育 重挫10.6%,报1.52美元.新东方 下挫2.7%,报18.98美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌1.5%,纽约梅隆银行ADR指数 收跌0.66%.

标普500指数 回落0.32%,投资者在业绩期来临前撤走资金,因预期宏观经济的不确定性将导致企业获利疲弱.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 挫0.27%,因泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 收跌0.1%.

拉美ADR指数 回落0.9%.(完)

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