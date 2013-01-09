美国股市: ADR反弹,美国业绩期开局不错

路透纽约1月9日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三在两日连跌后反弹,因美国业绩期开局不错.

太阳能股大涨,因中国称今年的太阳能发电装机容量将较去年增长逾一倍.

美国铝业 周二报告经调整后第四季获利符合预期,且表示对2013年铝需求将持续增长持谨慎乐观态度.

经济周期性股上扬.中国铝业 攀升1.38%,报12.44美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬1.14%,纽约梅隆银行ADR指数 收高0.58%.标普500指数 涨0.27%.

亚洲太阳能ADR涨幅居前,中电光伏 攀升5.09%,报1.65美元.晶澳太阳能 飙升6.79%,报5.50美元.江西赛维LDK 跳升7.28%,报2.21美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.33%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 收高0.67%,触及22个月收盘高位.

拉美ADR指数 上扬0.81%.

今日交投最活跃的ADR中,Tata Motors Ltd 急升6.20%,报30.46美元,之前瑞士信贷和里昂证券上调对该股的评级,称预期销售将改善.该公司该在印度上市的股票触及纪录高位.(完)

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