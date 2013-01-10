美国股市: ADR攀升,因中国数据强劲

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约1月10日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨1%,因中国出口强于预预期,令对全球第二大经济体中国经济增长感到乐观.
和经济增长步伐息息相关的景气循环股升幅居前,能源股和林料股表现特别强劲.
中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.
纽约梅隆银行ADR指数 收高1.35%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬1.31%.
标普500指数 上升0.76%.
在美国上市的中国铝业 攀升6.58%,至13.28美元,中石油 涨1.62%,报119.21美元.亚洲科技企业ADR也走强,台积电 上涨3.64%,至18.18美元,日月光 扬升3.96%,报4.46美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升1.49%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 下跌0.3%,从近两年高位回落.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 上扬0.78%.
交投最活跃的ADR中,诺基亚 暴涨18%,至4.43美元,此前公司称Lumia智能手机销售强劲,扶助公司移动电话业务第四季获得潜在获利,令人预期该公司可能已度过最坏时期.(完)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计