美国股市: ADR攀升,因中国数据强劲

路透纽约1月10日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨1%,因中国出口强于预预期,令对全球第二大经济体中国经济增长感到乐观.

和经济增长步伐息息相关的景气循环股升幅居前,能源股和林料股表现特别强劲.

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

纽约梅隆银行ADR指数 收高1.35%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬1.31%.

标普500指数 上升0.76%.

在美国上市的中国铝业 攀升6.58%,至13.28美元,中石油 涨1.62%,报119.21美元.亚洲科技企业ADR也走强,台积电 上涨3.64%,至18.18美元,日月光 扬升3.96%,报4.46美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升1.49%,泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 下跌0.3%,从近两年高位回落.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 上扬0.78%.

交投最活跃的ADR中,诺基亚 暴涨18%,至4.43美元,此前公司称Lumia智能手机销售强劲,扶助公司移动电话业务第四季获得潜在获利,令人预期该公司可能已度过最坏时期.(完)

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