美国股市: ADR基本持平,欧洲ADR上涨抵销了亚洲ADR下跌影响

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透纽约1月11日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五几无变动,因欧洲企业ADR上涨抵销了亚洲企业ADR下跌的影响.获利了结令亚洲企业ADR下滑.
本周,亚洲显示增长改善迹象,令亚洲企业ADR上涨.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 在周三和周四均上升逾1%,周五小跌0.3%.
本周稍早部份表现最好的企业周五下滑.中国铝业 下跌3.46%,至12.82美元,周四跳升近7%,录得5月迄今表现最好的一天.
中国金融在线 上升0.68%,至1.49美元,过去两周急升36%.
纽约梅隆银行ADR指数 小幅收低0.01%.标普500指数 持平.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.20%.
在美国上市的巴克莱上升 上涨1.1%,至19.29美元,汇丰控股 攀升0.28%,报54.61美元.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 下滑0.66%.
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(编译 利棣儿; 审校)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。