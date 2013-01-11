美国股市: ADR基本持平,欧洲ADR上涨抵销了亚洲ADR下跌影响

路透纽约1月11日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五几无变动,因欧洲企业ADR上涨抵销了亚洲企业ADR下跌的影响.获利了结令亚洲企业ADR下滑.

本周,亚洲显示增长改善迹象,令亚洲企业ADR上涨.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 在周三和周四均上升逾1%,周五小跌0.3%.

本周稍早部份表现最好的企业周五下滑.中国铝业 下跌3.46%,至12.82美元,周四跳升近7%,录得5月迄今表现最好的一天.

中国金融在线 上升0.68%,至1.49美元,过去两周急升36%.

纽约梅隆银行ADR指数 小幅收低0.01%.标普500指数 持平.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 升0.20%.

在美国上市的巴克莱上升 上涨1.1%,至19.29美元,汇丰控股 攀升0.28%,报54.61美元.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 下滑0.66%.

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