美国股市: ADR微幅上涨,受日本出口企业涨势带动

路透纽约1月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一收高,受日本出口股涨势带动,因投资者指望日本央行出台刺激措施提振经济.

尽管日本股市周一因公众假期休市,但日本企业ADR在日本首相安倍晋三周日讲话后上涨.

日本首相安倍晋三表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,并将之设为中期目标,而非长期目标,以向市场显示央行有决心通过大胆放松货币政策,消除持续长达近20年的通缩.

投资者将这一讲话视作对日本央行的施压以进一步放宽货币政策,以及对日本央行新总裁人选的推动.财政刺激措施对日圆重大利空,而日圆下跌有利于向海外出售商品的日本企业.

本田汽车 涨0.8%,报38.48美元.丰田汽车 升0.7%,至96.80美元.

中国股票ADR获得支撑,因投资者持续对上周公布的强于预期的中国贸易数据欢欣鼓舞.数据显示12月中国出口较上年同期增长14%,远高于增长4%的预期.这提升了投资者对欧美需求将支撑中国经济今年复苏的预期.

中国电信ADR 劲升1.8%,报56.63美元.

纽约梅隆银行ADR指数 涨0.1%,标普500指数 收低0.1%.