美国股市: ADR微幅上涨,受日本出口企业涨势带动

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透纽约1月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一收高,受日本出口股涨势带动,因投资者指望日本央行出台刺激措施提振经济.
尽管日本股市周一因公众假期休市,但日本企业ADR在日本首相安倍晋三周日讲话后上涨.
日本首相安倍晋三表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,并将之设为中期目标,而非长期目标,以向市场显示央行有决心通过大胆放松货币政策,消除持续长达近20年的通缩.
投资者将这一讲话视作对日本央行的施压以进一步放宽货币政策,以及对日本央行新总裁人选的推动.财政刺激措施对日圆重大利空,而日圆下跌有利于向海外出售商品的日本企业.
本田汽车 涨0.8%,报38.48美元.丰田汽车 升0.7%,至96.80美元.
中国股票ADR获得支撑,因投资者持续对上周公布的强于预期的中国贸易数据欢欣鼓舞.数据显示12月中国出口较上年同期增长14%,远高于增长4%的预期.这提升了投资者对欧美需求将支撑中国经济今年复苏的预期.
中国电信ADR 劲升1.8%,报56.63美元.
纽约梅隆银行ADR指数 涨0.1%,标普500指数 收低0.1%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.4%.约梅隆银行欧洲ADR指数 下滑0.1%,拉丁美洲ADR指数 涨0.5%.(完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公