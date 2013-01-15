美国股市: ADR下滑,受苹果供应商股价下跌拖累

路透纽约1月15日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,因对苹果 iPhone手机需求的担忧引发对整个智能手机行业的忧虑,促使投资者抛售iPhone零件供应商和电信服务商股票.
日本经济新闻周一援引消息人士称,苹果已经要求Japan Display、夏普 及韩国LG显示器 在1-3月减少大约一半的液晶面板供货;本季的订单计划原为6,500万块左右.华尔街日报亦对此进行了报导.
LG显示器 下跌3.8%至13.08美元.
在电信股中,中国移动 下跌1.5%至57.06美元.SK Telecom 下滑0.2%至17.01,中国电信 跌0.6%至56.27.
纽约梅隆银行ADR指数 小幅收低0.3%.标普500指数 收高0.1%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 跌0.2%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下滑0.4%.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 下滑0.1%.(完)
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(翻译 张荻; 审校 徐文焰)