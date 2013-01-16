美国股市: ADR下滑,日本出口商ADR领跌

路透纽约1月16日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三下滑,受亚洲企业ADR跌势打压,投资人静待本周稍后中国将发布的重要经济数据,而日圆进一步上涨引发对日本企业ADR近期大涨后的获利了结.

近期表现出众的日本出口类股今日跌幅最大.

日本股市日经指数周三挫跌2.6%,为八个月来最大单日跌幅,因日圆反弹促使投资者对出口股等获利进行了结.

日经指数 下跌278.64点至10,600.44点,从周二触及的32个月高位下滑,亦跌出超买区域,14日相对强弱指标自12月21日以来首次降至70以下.

美国上市的丰田汽车 跌1.86%,报94.64美元,佳能 大跌2.68%,报37.10美元.

日圆兑美元和欧元周三连续第二个交易日上涨,近期一位日本官员对日圆过度贬值发出警告,令日圆持续受到支撑.

纽约梅隆银行ADR指数 收低0.5%.标普500指数 收平.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 跌0.5%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数 下滑0.8%.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 下滑0.2%.(完)

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