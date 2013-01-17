美国股市: ADR普涨,日圆走弱提振在美上市的日本出口商表现

路透纽约1月17日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,受助于日本出口商表现,此前日圆兑美元和欧元分别大跌至逾两年低位和18个月低点.

路透周四援引熟悉日本央行想法的消息人士报导称,该行下周或将考虑放弃0.1%的短期利率下限,并承诺无限制购买公债直至实现2%的通胀目标.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上涨0.92%.

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.79%.标准普尔500指数上扬0.6%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收涨0.8%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 上涨0.5%.

日本央行下周会议前,日圆一直处于跌势.外界广泛预期日本央行政策制定者将定下2%的通胀目标,并有可能扩大当前的资产购买计划规模.

在美上市的丰田汽车 上涨2.3%,报96.78美元.佳能 涨1.9%至37.80美元.