美国股市: ADR普涨,日圆走弱提振在美上市的日本出口商表现

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透纽约1月17日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,受助于日本出口商表现,此前日圆兑美元和欧元分别大跌至逾两年低位和18个月低点.
路透周四援引熟悉日本央行想法的消息人士报导称,该行下周或将考虑放弃0.1%的短期利率下限,并承诺无限制购买公债直至实现2%的通胀目标.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上涨0.92%.
纽约梅隆银行ADR指数 收高0.79%.标准普尔500指数上扬0.6%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收涨0.8%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 上涨0.5%.
日本央行下周会议前,日圆一直处于跌势.外界广泛预期日本央行政策制定者将定下2%的通胀目标,并有可能扩大当前的资产购买计划规模.
在美上市的丰田汽车 上涨2.3%,报96.78美元.佳能 涨1.9%至37.80美元.
本田汽车 亦上涨2.1%至38.54美元.索尼 跳涨6.3%,报11.91美元.(完)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。