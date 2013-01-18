美国股市: ADR下滑,因美国消费者信心指数大跌及美元走强

路透纽约1月18日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因美国消费者信心指数低于预期,令稍早显示中国经济动能或抬头的数据黯然失色.

美国1月消费者信心指数连续第二个月下挫,并触及一年低位.而稍早中国公布2012年四季度国内生产总值(GDP)增速略高于预期,其为市场带来的乐观人气受到美国消费者信心指数的拖累.

纽约梅隆银行ADR指数 收低0.04%.标准普尔500指数 收高0.34%.

美元上涨亦让ADR承压,因美元走强使得以该货币计价的资产更为昂贵,需求受到阻碍.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收低0.2%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 下跌0.16%.英国零售销售数据令人失望,之后欧洲股市下挫.

但Carnival 上涨1%,至40.77美元,此前同业对手Norwegian Cruise Lines 登陆Nasdaq,股价跳涨逾30%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.25%.索尼 攀升6.6%,报,之前该公司称料以11亿美元出售在纽约的美国总部大楼.

印度第三大软件服务提供商Wipro 大跌7.2%,报9.20美元,该公司公布的季度获利显示,核心服务业务表现逊于预期,当季营收指引亦暗淡.