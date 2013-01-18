美国股市: ADR下滑,因美国消费者信心指数大跌及美元走强

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月18日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,因美国消费者信心指数低于预期,令稍早显示中国经济动能或抬头的数据黯然失色.
美国1月消费者信心指数连续第二个月下挫,并触及一年低位.而稍早中国公布2012年四季度国内生产总值(GDP)增速略高于预期,其为市场带来的乐观人气受到美国消费者信心指数的拖累.
纽约梅隆银行ADR指数 收低0.04%.标准普尔500指数 收高0.34%.
美元上涨亦让ADR承压,因美元走强使得以该货币计价的资产更为昂贵,需求受到阻碍.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收低0.2%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 下跌0.16%.英国零售销售数据令人失望,之后欧洲股市下挫.
但Carnival 上涨1%,至40.77美元,此前同业对手Norwegian Cruise Lines 登陆Nasdaq,股价跳涨逾30%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 升0.25%.索尼 攀升6.6%,报,之前该公司称料以11亿美元出售在纽约的美国总部大楼.
印度第三大软件服务提供商Wipro 大跌7.2%,报9.20美元,该公司公布的季度获利显示,核心服务业务表现逊于预期,当季营收指引亦暗淡.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 升0.2%.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。