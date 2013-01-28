美国股市: 拉丁美洲ADR下跌,Banco Bradesco获利不及预期带来压力

路透纽约1月28日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下滑,拉丁美洲ADR表现最差,此前巴西Banco Bradesco公布获利逊于预期.

在纽约交易的Bradesco 股价大跌2.8%,报18.29美元,之前该行公布第四季获利低于预估,因与保险相关的收入下降和运营支出增加,抵消了坏账拨备金减少的正面影响.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 收低0.79%.

浦项钢铁(POSCO) 下跌3.16%,报82.08美元.之前印度贸易部长Anand Sharma表示,将针对浦项钢铁在印度一项被推迟的投资展开检视.此次投资也因为时间延迟而受到拖累.

不过日本索尼 股价大涨4.9%,报15.12美元,此前中国日报报导称,中国正考虑解除2000年时出台的视频游戏机禁令.

纽约梅隆银行ADR指数 收低0.39%.标准普尔500指数 收低0.18%.

ADR指数终结两日连续上涨态势.该指数曾在连涨后触及逾17个月高位.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌0.55%. 纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收低0.24%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 下跌0.15%.(完)