美国股市: 拉丁美洲ADR下跌,Banco Bradesco获利不及预期带来压力

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透纽约1月28日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下滑,拉丁美洲ADR表现最差,此前巴西Banco Bradesco公布获利逊于预期.
在纽约交易的Bradesco 股价大跌2.8%,报18.29美元,之前该行公布第四季获利低于预估,因与保险相关的收入下降和运营支出增加,抵消了坏账拨备金减少的正面影响.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 收低0.79%.
浦项钢铁(POSCO) 下跌3.16%,报82.08美元.之前印度贸易部长Anand Sharma表示,将针对浦项钢铁在印度一项被推迟的投资展开检视.此次投资也因为时间延迟而受到拖累.
不过日本索尼 股价大涨4.9%,报15.12美元,此前中国日报报导称,中国正考虑解除2000年时出台的视频游戏机禁令.
纽约梅隆银行ADR指数 收低0.39%.标准普尔500指数 收低0.18%.
ADR指数终结两日连续上涨态势.该指数曾在连涨后触及逾17个月高位.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌0.55%. 纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收低0.24%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 下跌0.15%.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。