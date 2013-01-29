美国股市: ADR上涨,对银行获利的乐观预期带动亚洲银行类ADR攀升

马来西亚期市：棕榈油期货中止两日升势而收跌，触及逾五个月低点
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
路透纽约1月29日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,由亚洲银行类ADR领升,因市场乐观认为银行本年获利增长.
三菱UFJ金融集团 上涨3.99%,至5.47美元,瑞穗金融集团 扬升3.46%,至3.89美元,野村控股 上涨2.97%,报5.54美元,此前日经报导,股市近期涨势将提振银行自身持股的价值,并提高目前会计年度的净利.
日股日经指数 从年初迄今上升4.5%,诸如出口类,金融和地产等板块上涨,预期日本首相安倍晋三支持的宽松货币措施及日圆贬值等经济政策,将令这些板块得益.
纽约梅隆银行ADR指数 收高0.92%.标准普尔500指数 收升0.51%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 攀升1.36%,可望录得今年迄今最大单日升幅.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收高0.72%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 上涨0.4%.
葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 升2.3%,报45.57美元,此前巴克莱将该公司评级从"中性"上调至"加码".
纽约梅隆银行拉美ADR指数 收高1.04%.(完)
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透新加坡3月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至一个月高位每吨近80美元，受持续的需求带动，汽油裂解价差也继续上涨，来到五周高位每桶10.40美元。