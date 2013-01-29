美国股市: ADR上涨,对银行获利的乐观预期带动亚洲银行类ADR攀升

路透纽约1月29日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,由亚洲银行类ADR领升,因市场乐观认为银行本年获利增长.

三菱UFJ金融集团 上涨3.99%,至5.47美元,瑞穗金融集团 扬升3.46%,至3.89美元,野村控股 上涨2.97%,报5.54美元,此前日经报导,股市近期涨势将提振银行自身持股的价值,并提高目前会计年度的净利.

日股日经指数 从年初迄今上升4.5%,诸如出口类,金融和地产等板块上涨,预期日本首相安倍晋三支持的宽松货币措施及日圆贬值等经济政策,将令这些板块得益.

纽约梅隆银行ADR指数 收高0.92%.标准普尔500指数 收升0.51%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 攀升1.36%,可望录得今年迄今最大单日升幅.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收高0.72%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 上涨0.4%.

葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 升2.3%,报45.57美元,此前巴克莱将该公司评级从"中性"上调至"加码".