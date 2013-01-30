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亚洲 | 2013年 1月 31日 星期四 06:17 BJT

美国股市: ADR涨跌互见,此前美联储发布政策声明且经济数据出炉

路透纽约1月30日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三涨跌互见,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将维持目前的刺激举措,且数据显示美国经济第四季意外萎缩.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)周三宣布保持每月850亿美元的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象.

美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,与增长1.1%的预估相去甚远,且为2009年第二季以来首见萎缩.

美元下跌,扶助提升ADR等以美元计价资产的吸引力.

纽约梅隆银行ADR指数 小幅收低0.07%.标准普尔500指数 收跌0.39%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 小升0.17%,受助于佳能 升4.49%,至37.93美元.此前该公司称,预期今年营业利润上升26.6%,因公司削减成本且日圆走弱提振营收.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小幅收高0.02%.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌1.12%,因巴西国营石油企业Petrobras 大跌4.72%,此前该公司公布的提价升幅低于预期.(完)
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