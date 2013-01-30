美国股市: ADR涨跌互见,此前美联储发布政策声明且经济数据出炉

澳洲股市：守住升幅，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透纽约1月30日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三涨跌互见,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示将维持目前的刺激举措,且数据显示美国经济第四季意外萎缩.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)周三宣布保持每月850亿美元的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象.
美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为萎缩0.1%,与增长1.1%的预估相去甚远,且为2009年第二季以来首见萎缩.
美元下跌,扶助提升ADR等以美元计价资产的吸引力.
纽约梅隆银行ADR指数 小幅收低0.07%.标准普尔500指数 收跌0.39%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 小升0.17%,受助于佳能 升4.49%,至37.93美元.此前该公司称,预期今年营业利润上升26.6%,因公司削减成本且日圆走弱提振营收.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 小幅收高0.02%.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌1.12%,因巴西国营石油企业Petrobras 大跌4.72%,此前该公司公布的提价升幅低于预期.(完)
投资者本已处于谨慎状态中，他们正在等待美国总统特朗普及中国国家主席习近平的会谈结果，另外还在等待今日稍后美国将公布的非农就业数据。
路透东京4月7日 - 日本公债价格周五上涨，此前美国对叙利亚一空军基地发射巡航导弹，激发对债券等低风险资产的买需。 日本10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.050%，追平2月所及低位。10年期公债期货价格 升0.18点至150.60。 美国打击叙利亚，令人担心与俄罗斯冲突升级。俄罗斯在叙利亚内战中支持政府军。 美国对叙利亚发动军事打击，此时正值投资者越来越认为美国总统特朗普竞选时承诺的经济刺激措施中，很大一部分可能需要花费很长时间才能获得国会通过，还可能被延缓。 10年期美国公债收益率 触及四个半月低点2.289%，投资者等待美国非农就业数据，以及特朗普与中国国家主席习近平的会晤。 10年期美债收益率有效跌破2.3%，可能激发债市空头的一波空头回补。 当日涨跌 上日
路透首尔4月7日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0725GMT，外资在韩国股市卖超863 亿韩元。外资已连续五日卖超，期间累计卖超3,080亿韩元(2.7175亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 7日 -86.3 20.2 19.3 ^4 月 6日 -90.5 -117.9 168.3 4 月 5日 -7.6 -167.2 128 4 月 4日 -101.6 -123.5 179.4 4 月 3日 -22.0 31.2