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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 05:53 BJT

美国股市: ADR涨跌互见,投资者在近期上涨后锁定获利

路透纽约1月31日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四涨跌互见,近期ADR上涨后投资者获利了结.

今年迄今为止,纽约梅隆银行ADR指数 已经上涨了4%,受助于财报开局季强劲和全球经济成长改善迹象.鉴于该股指徘徊于2011年7月至今未见的水准,部分投资者可能在当前水准了结获利.纽约梅隆银行ADR指数周四 下跌0.4%.标普500指数下跌0.26%.

企业财报依旧是投资人所关注的重点对象.制药商阿斯利康(AstraZeneca) 公布疲弱财测.

阿斯利康是交投最为活跃的欧洲企业ADR之一,其表现拖累了纽约梅隆银行欧洲ADR指数.后者下跌0.55%

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 小升0.1%.该股指本月迄今已上涨了逾2%.恒生指数则从21个月高点回落.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 上涨0.28%.(完)

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