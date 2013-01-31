美国股市: ADR涨跌互见,投资者在近期上涨后锁定获利

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
路透纽约1月31日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四涨跌互见,近期ADR上涨后投资者获利了结.
今年迄今为止,纽约梅隆银行ADR指数 已经上涨了4%,受助于财报开局季强劲和全球经济成长改善迹象.鉴于该股指徘徊于2011年7月至今未见的水准,部分投资者可能在当前水准了结获利.纽约梅隆银行ADR指数周四 下跌0.4%.标普500指数下跌0.26%.
企业财报依旧是投资人所关注的重点对象.制药商阿斯利康(AstraZeneca) 公布疲弱财测.
阿斯利康是交投最为活跃的欧洲企业ADR之一,其表现拖累了纽约梅隆银行欧洲ADR指数.后者下跌0.55%
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 小升0.1%.该股指本月迄今已上涨了逾2%.恒生指数则从21个月高点回落.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 上涨0.28%.(完)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表