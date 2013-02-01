美国股市: ADR上涨,受美国经济数据和正面企业业绩带动

路透纽约2月1日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上扬,此前数据显示经济持续温和复苏,且有数个企业公布优于预期的业绩.
美国劳工部周五公布,1月非农就业岗位增加15.7万个,略低于16万个的预估.失业率小升至7.9%.
其他数据方面,美国1月制造业PMI显示制造业以九个月最快速度成长,1月消费者信心升幅多于预期,12月建筑支出亦超过预估.
上述数据令有关美国联邦储备理事会(美联储, FED)将继续执行刺激政策的预期保持不变,令美元下跌,提升ADR等以美元计价资产的魅力.
纽约梅隆银行ADR指数 升0.98%.标普500指数上涨1.01%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 上涨1%.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 上涨0.3%.
在美国上市的英国电信 跳涨5.55%,报41.65美元.该公司公布第三季税前获利上涨7%,表现超过预估.
百威英博(Anheuser-Busch InBev 劲扬4.15%,报92.28美元.周四则大跌5.9%,此前美国政府提起诉讼,试图阻止百威英博收购墨西哥酿酒商Grupo Modelo 的50%股权,称这项价值201亿美元的交易可能导致美国啤酒价格上涨..
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上升0.87%.丰田汽车 与其中国合资企业1月销量较去年同期大幅走高23.5%,美国市场销量更是大涨近27%.在美国上市的丰田上扬2.9%,至98.13美元.
Panasonic 劲升4.08%,报6.88美元.之前公布季度获利反弹,并维持全年财测不变.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 上升0.96%.(完)