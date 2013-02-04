美国股市: ADR全面下挫,欧洲市场受政治因素左右而蒙阴

路透纽约2月4日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一下挫,欧洲市场疲弱推动跌势,当地的政治不确定性促使投资者获利了结.

西班牙传出贪腐丑闻,而在意大利,前总理贝鲁斯柯尼在本月即将举行的大选中支持率越来越高,让投资人再度担心欧元区的稳定性和成长或受冲击..

尽管股市新近表现抢眼,并收在多年高位,但多数投资者仍担心全球经济的成长前景.

银行类股周一跌幅最深.巴克莱 急跌3.07%,报18.30美元.汇丰 收跌19.5%,报55.72美元.National Bank of Greece 重挫4.375%,报1.53美元.泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300 挫跌1.4%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收跌2.54%为,2012年6月21日迄今最高单日降幅.纽约梅隆银行ADR指数 劲挫2.0%%.标普500指数收跌1.15%.

亚洲金融类ADR方面,韩国KB金融集团 下挫1.49%,报35.15美元;友利金融控股 挫1.35%,报34.41美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 回落0.94%;纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌1.47%

交投最为活跃的ADR中,中国斯凯网络 上涨1.03%,报1.97美元,之前该公司公布业绩超出预估.

南非Gold Mining 大涨7.47%,报7.05美元,此前其公布了业绩,并称罢工工人或将最早在下周返回Kusasalethu矿山.(完)