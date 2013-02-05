美国股市: ADR受企业季报带动上涨,Petrobras下跌

路透纽约2月5日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,因一系列正面的企业季报扶助股市从年内低位反弹.

在美国上市的英国石油公司BP plc 上涨1.35%,报44.20美元,此前公司公布季度获利较上年同期下跌五分之一,但仍优于预期.

英国芯片设计商ARM Holdings 上涨4.15%,报43.69美元,此前公司公布的季度获利优于预期,受使用其技术设计的智能电话及平板电脑销售上升带动.

纽约梅隆银行ADR指数 升0.44%.标普500指数 上涨1.04%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收高0.61%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数升0.3%.

纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌0.38%,因巴西Petrobras 大跌7.9%,至16.60美元.Petrobras公布第四季获利上升,但表示负债超过了公司自身限制.此外,该公司将普通股股息下调,努力保留现金.