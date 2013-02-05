美国股市: ADR受企业季报带动上涨,Petrobras下跌

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
路透纽约2月5日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二上涨,因一系列正面的企业季报扶助股市从年内低位反弹.
在美国上市的英国石油公司BP plc 上涨1.35%,报44.20美元,此前公司公布季度获利较上年同期下跌五分之一,但仍优于预期.
英国芯片设计商ARM Holdings 上涨4.15%,报43.69美元,此前公司公布的季度获利优于预期,受使用其技术设计的智能电话及平板电脑销售上升带动.
纽约梅隆银行ADR指数 升0.44%.标普500指数 上涨1.04%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 收高0.61%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300 指数升0.3%.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 下跌0.38%,因巴西Petrobras 大跌7.9%,至16.60美元.Petrobras公布第四季获利上升,但表示负债超过了公司自身限制.此外,该公司将普通股股息下调,努力保留现金.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上升0.36%.
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% -- -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4%
--大和报告引述恒隆地产管理层称，上海恒隆广场单月销售额分别在去年12月及今年2月先后两次创6年新高，认为上海奢侈品消费或已克服过去两年内地打贪的影响，并估计情况会逐渐扩散至其他城市。