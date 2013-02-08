美国股市: 银行和矿业股带动ADR上涨,但本周依然收低

台湾股市：收盘下跌，因地缘政治风险升高及保守观望重量股财报

路透台北4月12日 - 台湾股市周三收盘下跌。分析师称，北韩（朝鲜）与周边各国冲突 渐升引发避险需求，而明日包括台积电 和大立光 的投资人说明会，各方 保守观望，卖压稍重。 台湾加权股价指数 收跌0.15%,至9,817.68点；今日成交初值 为886.2 9亿台币，上交易日修正后为945.31亿。 元大投顾分析师薛舜日表示，国际股市如亚股大多因北韩事件造成动荡，各避险资产包 括黄金、日圆均升。 〞不过，离暴风圈最近的南韩股市，倒是平盘以上，可见台股走弱更多是反应首季财报 的不确定因素。〞他说。 分析师大多预期，今年首季台币汇价升值超过6%，以外销为主的出口商提列汇损的压力 颇大，这可能造成出口商的盈利不如预期，甚至全年获利更有下修的压力。 薛舜日也补充表示，目前台股跌破月线，但外资目前对台股指数期货仍保留有4万6,600 余口的净多单，虽相对先前外资大幅看好台股同步加码现货时，持有九万口以上的净多单不 能同日而语，但比起先前持有净