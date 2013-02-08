美国股市: 银行和矿业股带动ADR上涨,但本周依然收低

路透纽约2月8日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五上扬,受助于金融和矿业类股强劲表现,不过ADR本周依然大幅走低.
由于投资者担心欧洲成长前景,本周ADR承受压力.政治紧张局势以及威胁该地区债务危机的忧虑情绪,令投资者对欧洲股票获利了结.周四欧股跌至2013年最低收盘位.
纽约梅隆银行ADR指数 上扬0.6%,但本周下跌2%,为去年9月以来最差单周表现.标普500指数 收涨0.57%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 本周下挫2.6%,周五上涨0.72%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.2%,矿业和银行类股领涨.
数据显示中国1月出口大涨25%,表现远超预期;1月进口也攀升28.8%,表明国内需求强劲.中国经济增长的新迹象令矿业和金融类股受益.
巴克莱 急升2.39%,报18.85美元;汇丰 收涨2.58%,报56.76美元.力拓 升0.52%,报57.58美元.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 上扬0.44%.沪综指 涨,接近多月高位.亚洲ADR中,韩国友利金融控股 劲扬3.05%.
纽约梅隆银行拉美ADR指数 收高0.25%,受累于Petrobras 下挫0.61%.本周Petrobras重挫13%,为8月以来最差单周表现.
周二时,Petrobras曾公布疲弱业绩并宣布削减股息.(完)