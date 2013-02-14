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亚洲 | 2013年 2月 15日 星期五 07:04 BJT

美国股市: ADR下滑,欧元区第四季经济萎缩拖累欧洲ADR领跌

路透纽约2月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,欧洲ADR领跌,此前数据显示,欧元区经济第四季萎缩.

跌幅居前的个股中,法国道达尔 下跌2.5%,报50.67美元,药商赛诺菲 下挫2.6%至48.26.意大利埃尼集团 下跌2.3%至46.32.

纽约梅隆银行ADR指数 下滑0.5%,标普500指数 收涨0.1%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.6%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.2%.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌0.4%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 下滑0.3%.(完)

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