美国股市: ADR下滑,欧元区第四季经济萎缩拖累欧洲ADR领跌

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透纽约2月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四下跌,欧洲ADR领跌,此前数据显示,欧元区经济第四季萎缩.
跌幅居前的个股中,法国道达尔 下跌2.5%,报50.67美元,药商赛诺菲 下挫2.6%至48.26.意大利埃尼集团 下跌2.3%至46.32.
纽约梅隆银行ADR指数 下滑0.5%,标普500指数 收涨0.1%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数 下跌0.6%.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 跌0.2%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数 跌0.4%.纽约梅隆银行拉美ADR指数 下滑0.3%.(完)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。